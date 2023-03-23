Kılıçdaroğlu iddialı konuştu! Seçim birinci turda biter

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk Tv'de soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş depremlerinde hükümeti, kurtarma çalışmalarına geç kalmakla suçladı. CHP Lideri, Kızılay'ı da kuruluş amaçlarına aykırı hereket etmekle itham etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Nasıl olur da Kızılay çadır yapamaz. Bir Allah'ın kulu sorumluluk almadı. 50 bin kişinin günahı kimin boynuna? Siz depremzedelere parayla ev satamazsınız." ifadelerini kullandı.

"Seçim birinci turda biter"

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yle ilgili bir soruya "Birinci turda bu işi bitirip, ikinci tura bırakmamak lazım. Gerek yok o kadar harcamaya, hazırlığa. seçim birinci turda biter" yanıtını verdi.