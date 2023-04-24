Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş ile kamera karşısına geçti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olması beklenen Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı "Yiğitlerim." başlıklı bir video yayınladı.

Kılıçdaroğlu, "Sevgili milletim, bugün size cumhurbaşkanı yardımcılarımla sesleniyorum..." diyerek başladığı videonun devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem başkanım solumda, Mansur başkanım da sağımda. Son günlerde olan olayları lütfen artık boşverelim. Biz işimize bakıyoruz, siz bakmayın onlara. Bu ülkenin gündemi provokasyonlar olamaz.

“Güçlü yapılara ihtiyacımız var”

Halkımızın gündeminde ne var biliyor musunuz? Ekonomik sıkıntılar var, mutfaklarda yangın var, kira derdi var. Dahası depremler, seller var. Ülkemizde olan ve olması muhtemel afetler var. Bu yüzden doğru şehirleşmeye, doğru konut politikalarıyla kentlerimizi güçlendirmeye, güçlü yapılara ihtiyacımız var.

“Bu berbat şehirleşmeyi bitirecek olan yiğit odur”

Türkiye'yi afetlere hazırlamak ve kentlerimizin dirençliliğini artırmak istiyorum. Bu görevi en iyi kim yapar? Tabii Ekrem başkan yapar. İstanbul'da ve dünya tarihinde 10 metroyu aynı anda yapan bir kişi var, bu görevi ona vereceğiz. Bu berbat şehirleşmeyi bitirecek olan yiğit odur. Yani Ekrem başkandır.

“Tarımsal kalkınmayı hayata geçirmemiz lazım”

Gündemimizdeki diğer konu ne? Sosyal politikalar. Hani ekonomisini hızla güçlendirmemiz gerekiyor. Aile Destekleri Sigortası'ndan kadın istihdamına kadar yoksullukla mücadelede yapacak çok çok işimiz var. Bunun yanında Türkiye'yi geliştirecek, güçlendirecek, teknolojik atılımları, tarımsal kalkınmayı hayata geçirmemiz lazım. Bu görevi hangi yiğit yapar? E doğal olarak onu da Mansur başkanımız yapar. Bu konuda Ankara'da devraldığı kötü yönetimi halkçı politikalarıyla hızla bambaşka bir yere taşıyan, peşi sıra etkili projelere imza atan Mansur başkanıma güvenirim.Ülkenin teknolojileri konusunda da ona güveneceğim.

İmamoğlu: Kentlerimiz çağdaş dünyanın çok gerisinde kaldı

Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından sonra söz alarak şu ifadeleri kullandı:

Teşekkürler sayın cumhurbaşkanım. Bu güzel ülke son 20 yıl içinde en büyük yıkımı ne yazık ki kentlerde yaşadı. Çoklu kanun, kurum ve yönetmelikle, partizanlık ve ayrımcılıkla kentlerimiz ne yazık ki çağdaş dünyanın çok gerisinde kaldı. Belediyecilik ve dünyanın en büyük kenti İstanbul'da elde ettiğim deneyimle ikinci yüzyılda kentleri en çağdaş seviyeye taşıma ve özellikle plansız otobanlarla değil birbirine bağlı raylı sistemlerden hava yolu kara yolu entegre bir ağ olarak Türkiye'yi dünyanın en önemli lojistik merkezlerinden birine dönüştürmeyi bütün kentlerimizi bütün yerleşim yerlerimizi depreme dayanıklı ve uygar bir sürece kavuşturmayı ülkenin mutluluğu için hazırız.

Yavaş: Hadi başkanlarım bismillah



Mansur Yavaş da şu ifadeleri kullandı:

Çok sağ ol cumhurbaşkanım. Sosyal devlet anlayışını yeniden yapılandırarak hiç kimsenin yatağa aç girmediği açıkta kalmadığı eğitimden ve protein hakkından mahrum kalmadığı bir yapıyı yeniden inşallah inşa edeceğiz. Çiftçinin sırtından döviz yükünü kaldırmak suretiyle kırsal kalkınma desteklerimizle çalışan üreten kendi ülkesine yeten bir modeli mutlaka kavuşturacağız. Karada havada mavi vatanda ve siber uzayda yedi bölgede 81 ilde önemli stratejik ve milli teknolojik çalışmalarına liyakatlı kadrolar ve ülkemizin pırıl pırıl gençleriyle mutlaka başarılara imza atacağız.

Kılıçdaroğlu videonun sonunda, "Sevgili milletim çok çalışacağız çok başka çaremiz yok. Dünya gündeminden çok ama çok geride kaldık. Mesafeyi kapatmak için çok çalışacağız. Hadi başkanlarım bismillah diyoruz" dedi.