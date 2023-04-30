Kılıçdaroğlu: Seçim İlk turda biter

Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'de yayınlanan "Olaylar ve Görüşler" programının canlı yayın konuğu oldu.

"İstanbul'da 7 Mayıs'ta hem AK Parti'nin hem sizin mitinginiz var. Bu karşılıklı gövde gösterisine dönüşebilir mi?" sorusunu Kılıçdaroğlu, "Mitinglerin gövde gösterisine dönüşmesini doğru bulmam. Bu yarışsa, akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle, projelerle yarışılır. Yoksa kalabalıkları toplayıp 'biz burada çok daha kalabalığız, siz az kalabalıksınız' anlayışı artık çok gerilerde kaldı." şeklinde yanıtladı.

Her cumhurbaşkanı adayının 85 milyonun oyuna talip olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Biz 85 milyonun oyuna talibiz. Kim bize oy verirse mutlu oluruz. Çünkü bizim görüşümüz, düşüncelerimiz hatta bizim hükümet programımız belli. Cumhur İttifakı'nın hükümet programı yok, ne yapacağı konusunda taahhüt ettiği bir şey yok ama bizim 2 bin 400 maddeyi aşkın iktidara geldiğimizde hangi konuda neyi yapacağız, dış politikada, üniversite reformunda, sağlıkta, tarımda, teknolojide neyi yapacağız bütün bunların hepsi bizim ortak mutabakat metninde var."

"(Cumhurbaşkanlığı seçimi) İlk turda biter. Gençlere güveniyorum"

Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı parti liderlerinin beraber hareket ettiği HÜDA PAR'ı dışladığını, "bu parti olmasın" dediğini belirterek, devlet yönetiminde böyle bir anlayışın olmadığını ifade etti.

"HDP, Yeşil Sol ve Türkiye İşçi Partisi 'Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz' dediler. Siz onlara bir destek talebinde bulundunuz mu?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, böyle bir talepte bulunmadığını, 85 milyonun ve geçmişte AK Parti ile MHP'ye oy veren vatandaşların da oyuna talip olduğunu dile getirdi.

HDP ile seçim sonrasına ilişkin bir görüşme olup olmadığına yönelik soruya Kılıçdaroğlu, "Milli İstihbarat Teşkilatı onun emrinde zaten. Bizim gizli kapaklı bir görüşmemiz varsa çıksın açıklasın. Devleti yöneten kişi bir sorumluluk üstlenir. Ben o sorumluluğu üstleniyorum ve diyorum ki ben eğer görüştüysem açık ve net derim ki 'evet bunlarla oturduk, ittifak konusunda anlaştık, görüştük'. Yok öyle bir şey." cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu, "Seçim ilk turda biter' diyor musunuz?" sorusuna, "İlk turda biter. Gençlere güveniyorum." dedi.

"Atatürk Havalimanına ilişkin vaadinizi dile getirirken, sözlerinizde Baykar'a gönderme var mıydı?" sorusuna Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

"Hayır, hiç öyle bir şey yok. Ekim 2022, Atatürk Uzay ve Havacılık Merkezi. Yani yeni değil. Hazırlayan Doç. Dr. Devrim Akgündüz. Bu tarihte bize geldi. Daha sonra İngiltere'ye gittim, yüksek teknolojiyi ülkemize getirmek için. Ben oraya eğlenmeye gitmedim ki. Benim oraya gidiş nedenim, yüksek teknolojiyi kendi ülkemize nasıl getiririz. Orada bu işte çok iyi olan bizim insanlarımız var. Eren ve Fatih Özmen var. Bunlar uzay konusunda teknolojileri müthiş geliştirmişler. ABD'nin iki numaralı şirketini kurdular. Bu insanları Türkiye'ye getirmek ve bu insanları Türkiye'de yatırım yaptırmak. Uzay ve havacılık konusunda bir merkez ve adını vereceğiz."

Kılıçdaroğlu, bu şirketlerin CIA'e çalıştığına yönelik iddialara ilişkin ise "Bunlar ticari şirket. Müşteri varsa mal yapıp satarlar. Bugün MİT dünyanın pek çok ülkesinden alet edevat almıyor mu? Biz şimdi o şirketleri mi suçlayacağız? Türkiye'ye mal satıyorsun diye 'Sen Türkiye'nin adamı mı oldun?' diyeceğiz. Eren ve Fatih Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi? Siz yurt dışına gidenlerin tamamını yerli ve milli olmaktan çıkarıyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Samimi bir Müslüman olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Biz alnı secdeye değene de kilisede, havrada, cemevinde ibadet yapana da saygı duyarız." dedi.

"Onlara her türlü desteği vereceğiz"

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın, Kızılelma ve SİHA gibi çalışmalarına destek verilmediği yönelik iddiaları sorulan Kılıçdaroğlu, kendisini Bayraktar kardeşlerin dinlemediğini belirterek, Bayraktar kardeşlerin Türkiye için önemli şeyler yaptığını anlattığını ifade etti.

İstanbul İkitelli'deki Baykar fabrikasını ziyaret ettiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, " Onlara her türlü desteği vereceğiz. Bütün bu gelişmeleri parti devleti süreci içerisinde yaptılar. Acaba Kılıçdaroğlu gelirse aynı mantıkta gider mi? Hayır efendim parti ayrı, devlet ayrıdır. Devlete kim hizmet ediyorsa, kim üretiyorsa başımızın üstünde yeri vardır. Niye karşı çıkalım? Akıl tutulması bir şeydir. Samsun'da TEKNOFEST yapıldı ben de gittim." diye konuştu.

"Terör bir insanlık suçudur"

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde savunma sanayii konusunda bazı bölümlerin açılmasına izin verilmediğini öne süren Kılıçdaroğlu, "Niye izin vermediniz? Rekabet olsun kardeşim. İHA'yı yapan başka firmalar da var, onlar da yapsınlar. Çünkü rekabet kim daha iyisini yapar.. Hayır sen öğretme, ben öğreteceğim sadece. Bu da olmaz." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, "CHP, iktidara gelirse terörle mücadele edilmeyecek mi?" şeklindeki soruya, "Allah aşkına buna aklı olan kim inanır? Akıl var mantık var. Terör bir insanlık suçudur. Terör bir partinin olayı değil ki bir devlet olayıdır. Devletin bütün kurumlarının teröre karşı onurlu durması lazım." cevabını verdi.

Terör örgütünün adını söylemediği için sorular aldığını anlatan Kılıçdaroğlu, terör örgütünün terörü, adını daha fazla geniş kitleler tarafından duyulması için yaptığını aktardı. Kılıçdaroğlu, "PKK terör örgütü dememek sizin bir tercihiniz mi bu anlamda?" şeklindeki soruyu, "Evet, bölücü terör örgütü. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesi 'bölücü terör örgütü' der. Biz de onu kullanıyoruz. Başka ne kullanalım? Devlet onu kullanıyor. Bana diyorlar ki onun reklamını yap. Ben onun reklamını niye yapayım? Devletin en hassas kurumu, terör konusunda bugüne kadar binlerce kişinin hayatını verdiği Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesi böyle." şeklinde yanıtladı.

Hayır oyu verdikleri Suriye Tezkeresi'ne ilişkin Kılıçdaroğlu, "Tezkerede diyor ki, 'Terörle mücadele konusunda yabancı askerler Türkiye'ye davet edilebilir.' Niye AK Partililere bunu söylemiyorlar? Türkiye Cumhuriyeti Devleti askeriyle, polisiyle jandarmasıyla 30-35 yıldır terörle mücadele ediyor, yabancı asker mi davet etti?" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Kandil'in silah bırakmadıkça SİHA'ların bombalayacağı ve Kandil'i başlarına yıkacağız gibi ifadelerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Ben meydanlarda söylüyorum, 'Bizim kırmızı çizgimiz, bayrağımız ve vatanımız.' Aynı soruları Erdoğan'a, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) için sorabilir misiniz? Türk bayrağı olmasın Türkiye bayrağı olsun dediler. Niçin ona (HÜDA Par Genel Başkanı) tepki gösterilmiyor? Bahçeli niçin tepki göstermiyor? Hani Bahçeli, milliyetçiydi? (Bahçeli) 'Ben bayrağımı ezdirmem' demesi lazımdı, niye sesini çıkarmıyor? Liderler toplanıyor HÜDA PAR Genel Başkanı orda yok. Niye yok, utanıyor musunuz? Bize diyorlardı ya 'HDP masanın neresinde, altında mı üstünde mi?' HÜDA PAR neresinde, yanında, fotoğrafında.. Niye HÜDA PAR'ı övmüyorlar?"

"İnanç siyaset konusu olmaz"

Kılıçdaroğlu, "CHP ve İYİ Parti'nin 16 ili kapsayan fermuar modeline DEVA, Gelecek ve Saadet partilerini destekleyen seçmen mühür vurur mu?" sorusuna, " Mührü vurma konusunda bir sorunumuz yok. Onu rahatlıkla ve samimi olarak ifade edebilirim." cevabını verdi.

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinde AK Parti'li milletvekillerinin de oy vereceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, demokrasiyi ve özgürlükleri savunacaklarını anlattı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun halasını CHP'ye oy vermeye ikna edemediği hatırlatılan Kılıçdaroğlu, CHP'nin belli kesimlerde çok katılaşmış algısı olduğuna işaret etti.

Davutoğlu'nun halasının ellerinden öptüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben ve partim herkesin inancına saygılıyız. İnanç siyaset konusu olmaz. Kimin inançlı olup olmadığını sadece yüce yaradan bilir. Peygamberlere bile bu yetki verilmemiştir. Birilerinin ortaya çıkıp insanları sen inançlısın, sen inançsızsın diye konuşmaları asla ve asla doğru değildir. Kimsenin kimliği de, siyaset konusu olmamalı. Çünkü ben anne babamı seçme özgürlüğüne sahip değilim. Ama annemi seviyorum, babamı seviyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Dolayısıyla kimlik de siyasetin dışındadır. Siyasetin konusu, ben ülkeyi nasıl büyüteceğim. Ülkeyi nasıl itibarlı bir ülke haline nasıl getireceğim? Siyasetin konusu budur."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ekonomiyi Bilge Yılmaz'ın yöneteceği yönündeki ifadeleri sorulan soruya Kılıçdaroğlu, "Bakanlıklar önemli değil dediğim gibi önemli olan bakanların altındaki liyakatlik." ifadesini kullandı.