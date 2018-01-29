Kılıçdaroğlu: Suriye ile ilişki kurmalıyız

29 Ocak 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu burada Afrin'de terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulundu.

"Sonuçta oraya askerlerimiz gitmişler, kendi varlıklarını kanıtlamak için bayraklarını dikiyorlar. Orayı işgal ve ele geçirme anlamında değil" diyen Kılıçdaroğlu, "Terör örgütlerinden temizliyorlar, zor koşullarla mücadele ediyorlar. Uğruna savaştıkları ülke adına bayrağı dikiyorlar. Suriye'nin toprak bütünlüğüne hepimiz saygılıyız. Başka bir ülkenin işgali söz konusu değil. Bu daha önce de söylendi" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu Mümbiç'le alakalı olarak da, "Gelişmelere bakılır değerlendirilir. Bugünden özel bir çağrı yapmak doğru değil. Oturulup konuşulması lazım. Genelkurmay Başkanının yapacağı görüşme önemli. Hiçbir sınırda terör örgütlerinin olması doğru değil" şeklinde konuştu.

"TSK yedek orduymuş gibi davranıyorsunuz"

ÖSO'ya yönelik eleştirilerde bulunan CHP Lideri, "Biz ordumuzun kahramanlığını ÖSO'ya devretmeye çalışıyoruz. Neden? Kimdir OSÖ, elinde Türk bayrağı. Bizim ordumuz orada. Ordu ÖSO'nun arkasına neden gizlenir? Hangi gerekçelerle gizlenir. Ordunun başarısı ÖSO'ya devredilemez. Kahraman Ordumuzun ile ÖSO'nun birlikte anılmasını içime sindiremiyorum. Koskoca TSK ikinci planda sanki ÖSO birinci planda. Ne demek bu? Bugün Fehim Taştekin'in yazısı var. Okumanızı isterim. Başka bir gücü kendi silahlı kuvvetlerinizin yanına monte etmeye ne ihtiyacınız var? Hangi gerekçeyle yapıyorsunuz. TSK'nın hava desteği var, her türlü desteği var. Sanki TSK yedek orduymuş gibi davranıyorsunuz. Biz bunu eleştireceğiz. Ordunun başarısını başkasına ipotek edemezsiniz" dedi.

"Suriye ile ilişki kurmalıyız"

Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye ile eğer Suriye arasında önümüzdeki süreçte bir barış sağlanacaksa, Türkiye'nin toprak bütünlüğü konusunda bir araya gelinecekse bu başka bir organ olmadan Türkiye ile Suriye'nin anlaşmasıyla olacaktır. Suriye'de terör örgütlerinin konuşlanmasını istemiyorsak Suriye ile şu veya bu şekilde ilişki kurmalıyız. Biz 2012'de Türkiye'de Suriye Konferansı düzenlenmesini istemiştik. Dönemin Başbakanı Erdoğan'a bu konferansın programını da yaparak detaylarını gönderdim. Bugün bazen Soçi'ye bazen Cenevre'ye gidiyorlar. Biz Türkiye'nin ana aktör olmasını istemiştik şimdi Türkiye tali aktör."

Abdullah Gül açıklaması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "ortak aday olup, olmayacağı" hakkındaki soruyu da yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, "Abdullah Gül ismi ifade edildi. Bizim söyleyeceğimiz bir şey yok. Tamamen bizim dışımızda olan bir gelişme" şeklinde konuştu.