Kılıçdaroğlu: Türkiye'de ekonomik kriz var

06 Ekim 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneğince Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen Eskişehir Aydınlanma Buluşması'nda açılış konuşması yaptı.

Kılıçdaroğlu Türkiye'nin ekonomik bir krizde olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, "Vatandaş henüz krizi tam hissetmedi, kışın geldiğinde doğalgaz faturasını gördüğünde kriz hissedilecek" dedi.

CHP lideri, McKinsey'le yapılan danışmanlık anlaşmasını eleştirmeye devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlaşma yapılmayacak sözlerini değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Sözleşmeyi iptal etmek zorunda kaldı. O sözleşmeyi imzalayan damat koltuğunda kalacak mı?" ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu salı günü yapılacak grup toplantısında önemli mesajlar vereceğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında satır başları: İstediğin kadar hakimlerin benim aleyhime tazminat kararı versinler bir adım geri atarsam namerdim. Benim derdim vatandaş. Geçim sıkıntısı çekiyorsa o benim derdim, çocuğuna pantolon alamıyorsa o benimdir, aylarca işsiz gezdikten sonra kendini yakmak zorunda kalıyorsa o benim derdimdir.

Man Adası'nda hiçbir belge sahte olmamasına rağmen tazminat cezasına mahkum edildim. 15 milyon doların daha cevabını alamadık. Bu davaların tamamını kazanacağım hiç kimsenin endişesi olmasın.

Bugün yine SSK'yı batırdın demiş, ben ne cumhurbaşkanlığı, ne bakanlık ne de başbakanlık yaptım. Ben devlet kurumunda genel müdürdüm. Yıllardır beni araştırıyorlar müfettiş ordularıyla. Bir açığımı bulamazsın.

Külliye'yi kaça yaptığını açıklamıyor. Ben 81 milyon adına bu sorunun cevabını bekliyorum. Bu sarayı kaça mal ettin. Sarayın mutfağında kriz yok. Cebinden beş kuruş çıkmıyor. Her şey bedava. Kriz Ayşe Teyze'nin mutfağında, o geçinemiyor. Halkın sırtına binendir Erdoğan. Ben fitil fitil yediğiniz her haram lokmayı burnunuzdan getirmek için her türlü çabayı göstereceğim.

Saraydan dolarla ihale alanlarda da kriz yok. Yol parasını dolara endeksleyenlerde de kriz yok. Kriz vatandaşın mutfağında var; elektriğinde, doğalgazında var.

Bir ülkeden hibe uçak alıyorsan, o ülkeye gebesin. Katar Türkiye'yi çok seviyorsa gelsin yatırım yapsın neden sana uçak veriyor.