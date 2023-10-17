Kılıçdaroğlu: Yabancı asker postalı istemiyoruz

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı kutlayarak, "Bizim Çocuklar"ın kupayı Türkiye'ye getireceklerine inandığını söyledi.

İsrail-Filistin çatışmasının sürdüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu, çocukların, kadınların, yaşlıların öldürülmesini hiçbir insanın kabul edemeyeceğini, savaşın bir an önce sonlanmasının en büyük dilekleri olduğunu belirtti.

İsrail'in, uyguladığı politikayla ilgili en büyük eleştirileri İsrailli aydınlardan aldığına işaret eden Kılıçdaroğlu, bunun aslında, tüm dünyanın Filistin davasına verdiği desteğin de ifadesi olduğunu dile getirdi. Kılıçdaroğlu, "Biz, Filistin halkının kendi topraklarına kavuşmasını, Mescid-i Aksa başta olmak üzere, bütün kutsal mekanlara saygı gösterilmesini, Filistin halkına yönelik insanlık dışı ablukanın kaldırılmasını ve akan kanların durdurulmasını istiyoruz. Biz CHP olarak, Orta Doğu barış ve işbirliği teşkilatı kurularak Orta Doğu'ya barış getirilmesini istiyoruz. Bu politika bizim politikamız ama hükumetin şu anda bunu uygulaması gerekiyor." diye konuştu.

Amasra'da 43 madencinin hayatını kaybettiği maden kazasının üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, davaları takip ettiklerini, insanların haklarının savunulması gerektiğini ve bu konuda verdikleri mücadeleyi topluma anlatmak zorunda olduklarını anlattı.

Kazaya ilişkin bilirkişi raporuna göre, metan oranının sadece patlama günü değil defalarca riskli seviyelere ulaştığının görüldüğünü belirten Kılıçdaroğlu, "Bir ailenin açtığı başka bir dava sonucu bilirkişi raporuna göre de Türkiye Taş Kömürü Kurumunun, kazanın meydana gelmesinde yüzde 100 kusurlu olduğu ifade edilmektedir. Diyeceksiniz ki 'yüzde 100 kusurluysa TTK Genel Müdürüne ne oldu?' Terfi etti. Bu davayı hepimiz yakından izliyoruz. CHP, kim hak ve adalet istiyorsa onların yanında olacak." ifadesini kullandı.

Konuşması sırasında İzmir'den gelen bir grup kadının sloganları üzerine Kılıçdaroğlu, "Kadınlar; hiç endişe etmeyin. Yalnız erkekleri ikna etmekten de çekinmeyin. Yüzde 50 cinsiyet kotasını ve fermuar sistemini getireceğim. Çünkü CHP büyük tarihsel dönüşümlerin her zaman öncüsü olmuştur. Burada da öncüsü olmayı sürdüreceğiz." sözlerini sarf etti.

Irak ve Suriye tezkeresi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türk askerinin, Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılmasını öngören tezkerenin, bugün Meclis'te görüşüleceğini anımsattı.

Hem CHP olarak, hem de doğrudan doğruya terör örgütünün saldırısına uğrayan bir kişi olarak teröre her zaman karşı çıktıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, terörün insanlık suçu olduğunu ve terörle mücadelenin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Terörle mücadele için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, şu görüşleri paylaştı:

"Tezkerede şunlar yazıyor; 'Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi'. Eyvallah. Hiç itirazımız yok. Terör varsa, Türkiye'yi tehdit ediyorsa, TSK, yani güvenlik güçlerimiz gider, müdahale ederler. Uluslararası hukuk da buna izin verir. Ama cümle şöyle bitiyor 'Ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması'. Aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı bir silahlı kuvvet Türkiye'ye gelecek ve burada belli olaylara müdahale edecek. 'Buna izin verin' diyorlar. Cumhuriyet'i kuran bir parti, kökleri Kuvayımilliye'de olan bir parti, nasıl olur da yabancı askerlerin Türkiye'ye gelmesine izin verir? Akıl tutulması gibi bir şey. Ben, biz, kadınıyla, erkeğiyle, vatanseveriyle, bayrağını sevenle kendi ülkemizin mübarek topraklarında yabancı asker postalı istemiyoruz. Kendi topraklarına yabancı askerleri davet edip terörle mücadele ayağı altında burada onların bazı müdahalelerde bulunmalarına izin vermek, açık ve net olarak vatana ihanettir. Yabancı askerler, Türkiye'de neye müdahale edecekler?"

Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Türkiye'ye gayrimeşru yabancı postalların ayak basması diye bir şey yoktur" sözlerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bizleri kandıracaklarını sanıyorlar. Ben meşru yabancı postal da istemiyorum. Ben kendi ülkemde yabancı asker postalı istemiyorum, terörle mücadele konusunda. Meşru ne demek? Ben el kaldıracağım, yabancı askerler istemeyeceğim, böylece meşruiyet kazanmış olacak. İstemiyoruz, yabancı asker istemiyoruz. Terörle mücadele edeceksek gideriz. Teröristler bana saldırdı, bir askerimiz şehit oldu. Size saldırmadı. Siz, çocuklarınızı parayla pulla askere gönderdiniz, ben evladımı parasız pulsuz askere gönderdim."

Tezkerede, Cumhurbaşkanına da büyük yetki verildiğini savunan Kılıçdaroğlu, Milli Kurtuluş Savaşı'nı yöneten Gazi Meclis'in Mustafa Kemal Atatürk'e başkomutanlık yetkisini bile 3 ay süreyle verdiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güvenmediklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Kardeşim, sen papazı teslim ettin. Biz sana nasıl güvenelim? Çıktın milletin önüne, 'Bu can bu bedende kaldıkça asla bu teröristi, papazı alamazsın' dedin. Güzel. Peki Trump ne dedi? 'Beni kızdırma, senin malvarlığını araştırırım, dünyaya da duyururum' dedi. Sonra papazı götürdün tıpış tıpış teslim ettin. Ben şimdi sana mı güveneceğim? Cemal Kaşıkçı cinayeti. Toplum unutabilir ama bizim hafızamız unutmaz. Konsoloslukta Cemal Kaşıkçı öldürüldü. Dava açıldı, sonra bir tehdit geldi, davayı Suudi Arabistan'a götürdüler teslim ettiler. Ben şimdi sana mı güveneceğim? Dolayısıyla yabancı asker buraya geldiğinde, sen davet ettiğinde, Kemal Kılıçdaroğlu ve bütün CHP'liler olarak yabancı askerler önünde duracağız ve onları kovacağız. Hiç tereddüdümüz yok. Beraber gideceğiz, beraber mücadele edeceğiz ve bunları göndereceğiz. Yok öyle bir şey. Bu ülke, Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren bir ülkedir. Ben, Milli Kurtuluş Savaşı'nın tarihine ihanet ettirmeyeceğim."