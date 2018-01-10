Kılıçdaroğlu'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

10 Ocak 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Gazetecilerin mesleklerini yapamaz hale gelmesinin, baskı rejiminin en açık göstergesi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Gazetecilerin özgürce haber yapmasını sağlamak demokrasinin olmazsa olmazıdır. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde, gazeteciliğin suç olmadığını bir kez daha tüm dünyaya haykırıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Ünal: Önceliğimiz sizin işinizi kolaylaştırmak

Gazetecilerin, AK Parti'yi takip ederken işlerini daha kolay yapabilmeleri için çaba göstermeye devam edeceklerini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal da, "Çalışan gazetecilerin daha rahat, daha kolay, daha açık ve şeffaf ortamda, daha iyi imkanlarla habere kavuşması için bizim işimiz öncelikli olarak sizin işinizi kolaylaştırmak. Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA