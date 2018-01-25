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Kılıçdaroğlu'na üçüncü rakip

Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağını açıkladı.

Kılıçdaroğlu'na üçüncü rakip
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Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağını açıkladı. Eminağaoğlu, 29 Ocak'ta Ankara'da düzenleyeceği basın toplantısında adaylığını duyuracak.

3-4 Şubat'ta yapılacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin 36'ncı Olağan Kurultayı'nda daha önce de Yalova milletvekili Muharrem İnce ve eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal CHP genel başkanlığı için adaylıklarını açıklamışlardı.

Kemal Kılıçdaroğlu chp

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