Kılıçdaroğlu'na üçüncü rakip
Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağını açıkladı.
Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağını açıkladı. Eminağaoğlu, 29 Ocak'ta Ankara'da düzenleyeceği basın toplantısında adaylığını duyuracak.
3-4 Şubat'ta yapılacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin 36'ncı Olağan Kurultayı'nda daha önce de Yalova milletvekili Muharrem İnce ve eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal CHP genel başkanlığı için adaylıklarını açıklamışlardı.