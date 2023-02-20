Kılıçdaroğlu'ndan bazı CHP'li belediyelere deprem talimatı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı CHP'li belediyelerin depremin sonuçlarındaki sorumluluklarına ilişkin talimat verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay Büyükşehir Belediyesi, Arsuz, Defne ve Samandağ ilçe belediyelerinin Kahramanmaraş merkezli depremin sonuçlarına dair sorumluluklarının araştırılması talimatı verdiği bildirildi.
CHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında, konunun uzmanlarından oluşturulacak bir heyetin, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Arsuz Belediyesi, Defne Belediyesi ve Samandağ Belediyesinin deprem felaketinin sonuçlarına dair sorumluluklarının araştırılması talimatını verdi." ifadesi yer aldı.