Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e tebrik mesajı
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda dün genel başkanlık için Kılıçdaroğlu ile Özel yarışmıştı. Özel, seçimi kazanarak CHP'nin sekizinci genel başkanı olmuştu.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Büyük Önderimiz Atatürk'ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla genel başkanlık görevine veda ediyorum" diye yazdı.
Eski CHP lideri, "Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel'i kutluyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.