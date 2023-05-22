Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a tepki!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü yapılacak. Seçime günler kala siyasi partiler çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, bugün yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini duyurdu.

Oğan’ın açıklamalarının ardından Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak Oğan’a tepki gösterdi.

“Kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli”

Kılıçdaroğlu, paylaşımında “Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli! Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum” ifadelerini kullandı.