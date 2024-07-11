Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a sert yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine "50 sadık vekili varmış! Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil?" tepkisi gösteren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı sert sözlerle yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğu dönemde partiden bir yıllığına ihraç edilen Özcan, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Hatırlatmak için söylüyorum..Geçen yıl bu zamanlar DEĞİŞİM adı altında Ankara’ya yürüyordum! Herkes sessizdi neredeyse! Yürüyüş sonunda koltuk attığım kişi Kurultay da da, şimdi yaptıklarıyla da koltuk sevdasını gösteriyor! 50 sadık vekili varmış! Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil?" ifadelerini kullandı.

Hatırlatmak için söylüyorum..Geçen yıl bu zamanlar DEĞİŞİM adı altında Ankara’ya yürüyordum! Herkes sessizdi neredeyse! Yürüyüş sonunda koltuk attığım kişi Kurultay da da, şimdi yaptıklarıyla da koltuk sevdasını gösteriyor! 50 sadık vekili varmış! Sen Tanrı mısın, tarikat lideri… — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) July 10, 2024

Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinin ardından CHP'ye dönen Özcan'a yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Sana ilk ve son kez cevap veriyorum; Söylemediğim bir söz için ve dahi çıkan yalan haberi de tekzip ettiğim halde şu söylediklerine bak. Ne parti ahlakımızda ne de kültürümüzde senin yaptıklarının yeri yoktur. Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekilleri yalnızca Anayasaya ve millete bağlıdır. Hakarete varan ifadeler kullandın sustum. Mustafa Kemal Atatürk'ün makamını temsil eden koltuğu fırlattın sustum. Ama edepsize had bildirmek, kırk yetim giydirmek gibiymiş derler…" ifadelerinde bulundu.

Sana ilk ve son kez cevap veriyorum;



Söylemediğim bir söz için ve dahi çıkan yalan haberi de tekzip ettiğim halde şu söylediklerine bak.

Ne parti ahlakımızda ne de kültürümüzde senin yaptıklarının yeri yoktur.

Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekilleri yalnızca Anayasaya ve… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 11, 2024

"Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin"

Bolu Belediye Başkanı Özcan'a yönelik açıklamasına devam eden Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımına şu sözlerle devam etti:

"Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin. Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun… Kimse söylemiyor, ben söyleyeyim; Aklını başına al… Tanju, ne kadar kin varmış içinde… Kinini daha da diri tut ve kork! "Tanrı mısın?" Ne demek? Allah'a sığınırım. "Tarikat lideri misin?" Ne demek? Hayatım tarikatlarla mücadele ederek geçti"

"Cenazeme katılmanı istemiyorum"

"Eleştiri bizim partimiz için ekmek ve su gibidir, başımın üstünde yeri vardır. Ama saygısızlığa, edepsizliğe ve arsızlığa ne ben ne de Cumhuriyet Halk Partisi müsaade etmez" diyen Kılıçdaroğlu, paylaşımındaki yazısını "Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum... Yazık sana, sana verdiğim emeklere…" sözleriyle bitirdi.