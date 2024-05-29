Kılıçdaroğlu'nun 'Hançerlendim' çıkışına İmamoğlu'ndan ilk yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, dün akşam Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programına konuk oldu. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bir gün sonra yayınladığı ‘Değişim’ videosuna ilişkin konuşan İmamoğlu şunları söyledi:

* 28 Mayıs'tan sonra aynı şeyleri yaparak vatandaşın karşısına gitmenin bize bir şey kazandırmayacağını gören bir kişi olarak o gün o mesajı ve video ile duygularımı paylaştım. Ben o akşam hiç uyumadan o sabah videoyu yayınladım.

* Ertesi gün de İstanbul Fethi'nin yıldönümünde İstanbullulara hitap edecektim. O akşam ne diyecektim insanlara? İçimdeki ruh değişim dedi ve bunu anlattım. Bu değişim ışığını yakarsak millet bize güvenir diyerek birkaç cümleyle duygularımı ifade ettim. Kişiden, partiden bahsetmeden duygularımı ifade ettim.

'Hançerlendim' sözünün muhatabı kim?

Ekrem İmamoğlu, "Kemal Bey sürekli hançerlendiğini söylüyor, bunu size söylediğine dair bir his var mı içinizde" sorusuna "Benim muhatap alacağım bir tarif değil, hayatımda hiç öyle bir insan olmadım" cevabını verdi.

İBB Başkanı İmamoğlu, “Kemal Bey size neden kırgın” sorusuna da şöyle cevap verdi:

* Ben bana kırgın olduğunu düşünmüyorum, görüşemedik ama ben ısrarla aradım en son. Bunu kimseye de söylemedim, ilk defa açık açık söylüyorum. En son bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi. Ulaşamamıştım birkaç kez. En son çaldı ve cevap verdi. Ben bayramını tebrik ettim, o da seçim sonucumu tebrik etti.

* Kurultaydan sonra aradım, ulamamıştım. Kırgın olabilir belki telefona bakmak istemedi. Ben kırgın olduğunu düşünmüyorum. 'Kırgınım' derse niçin kırgınsınız derim.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki akşam katıldığı bir yayında kendisine sorulan "Sırtımdan hançerleyenler var" sözlerine ilişkin şu açıklamayı getirmişti:

* Beraber yola çıktığınız, birlikte mücadele ettiğiniz, kavgayı beraber verdiğiniz, illa sen Cumhurbaşkanı adayı ol diyen arkadaşlar sonra dönüp size tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Bunu vatandaşın takdirine sunayım.

* Sanki ben zorla cumhurbaşkanı adayı olayım dedim, aklımın ucundan bile geçmiyordu. MYK'da da Parti Meclisi ve Meclis grubunda da sizin mutlaka olmanız lazım denildi, her toplantıda bunlar söylendi.

* Düne kadar bana aday ol diyen sen değil miydin? Hayatım boyunca dayatma kültüründen gelmediğim için böyle bir şey hiç yapmadım.