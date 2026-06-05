Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, CHP üyeliğinden ayrıldığını duyurdu. Kararını basın açıklamasıyla kamuoyuna açıklayan Bilecen, görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini belirti.
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, yaptığı basın açıklamasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini duyurdu.
Bilecen, aldığı kararın ardından belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdürmeye devam edeceğini belirtti.
Bağımsız olarak devam edecek
Yerel siyasette dikkat çeken gelişmenin ardından gözler Kilis'teki siyasi dengelere çevrilirken, Bilecen'in görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceği ifade edildi.
Öte yandan Kilis'te kısa süre önce CHP İl Başkanı Umut Mehmet Sapan da görevinden ayrıldığını açıklamıştı.