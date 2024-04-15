Kilis'te Arapça tabelalar sökülmeye başlandı
Yerel seçimde CHP'nin kazandığı Kilis'te belediyeye bağlı zabıtalar Arapça yazılı tabelaları sökülmeye başlandı. Tüm esnafa Arapça tabelaları kaldırmaları için 30 gün süre verildi.
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CHP'li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, zabıta ekiplerine talimat verdi. Ekipler tarafından işyerlerinde Arapça tabela ve afiş denetimi yapıldı.
Suriyeli esnafların işletme önlerine asılan Arapça tabelalar tek tek sökülmeye başlandı. Zabıta ekipleri, Arapça tabela ve afişler için esnafa 30 gün süre verdi.
Başkan Hakan Bilecen, seçilmesi halinde tabelaların söküleceğini vaadetmişti.