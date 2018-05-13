Kilis'te sağanak sele neden oldu

13 Mayıs 2018

Kilis'te öğleden sonra başlayan sağanak Gülbaba ve Beşenli köyleri ile Söğütlüdere mevkisinde etkili oldu.

Gülbaba köyünde sel nedeniyle evlerinde mahsur kalan Emine, Feyza ve Mikail Şahan ile Sebiha ve Rüstem Yıldırım AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlar, UMKE ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AFAD ekipleri, kapıyı keserek evdeki suyu tahliye etti.

Sel sularıyla sürüklenen taş ve kaya parçaları da Kilis-İslahiye karayolunda trafiğin aksamasına neden oldu. Zaman zaman zor anlar yaşayan sürücülere karayolları ekipleri yardımcı oldu.

Gülbaba köyünde sel sularının çekilmesiyle birlikte ekipler, dere yatağının yakınlarında bulunan evlerdeki suyu tahliye etti.

Kilis Vali Yardımcısı Fehmi Sinan Niyazi de selin meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Niyazi, AA muhabirine, başta AFAD olmak üzere tüm ekiplerin Meteorolojinin yap uyarı nedeniyle muhtemel bir olumsuzluğa karşı hazır kıta beklediklerini belirterek, sel sularının getirdiği malzemelerin menfezi tıkaması sonucu taşkın meydana geldiğini aktardı.

Duyarlı vatandaşların ve AFAD ekiplerinin hızlı bir şekilde müdahalesi sonucu herhangi bir can kaybı yaşanmadan olayın atlatıldığını belirten Niyazi, şunları kaydetti:

"Bir vatandaşımıza ait evi su bastı, çok şükür duyarlı köylülerimiz ve olay yerine intikal eden AFAD ekiplerimiz can kaybı olmaksızın vatandaşlarımızı evden çıkardılar. Şu an sudan kaynaklı üşümeye bağlı olarak hastanede gözetim altındalar. Allah'a şükür tehlikeli bir durum yok. Ekiplerimiz zarar tespiti yapıyor. Meteorolojinin yapmış olduğu uyarılar kapsamında zaten afete yönelik planlamalarımız yapılmış durumunda. Aynı zamanda AFAD ekiplerimiz Zeytin Dalı Harekatı sırasında şer odakları tarafından gönderilen roketlere karşı da hazırlıklı olduğundan tecrübelilerdi. Dolayısıyla uyarı da yapıldığı için tüm araç ve teçhizatlarıyla hazırda beklediler ve kısa zamanda intikal edip gereğini yaptılar."

AFAD İl Müdürü Adil Şiraz da aşırı yağış sonucu bazı bölgelerde taşkınlar meydana geldiğini ancak ekiplerin çok kısa sürede olay yerine intikal ettiğini belirtti.

Ekiplerin arama, kurtarma, müdahale faaliyetlerini son sürat sürdürdüğünü aktaran Şiraz, su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalan 5 kişilik bir ailenin hızlı bir şekilde kurtarıldığını anımsattı.

Vatandaşlardan Abdurrahman Korkmaz da sel sularının şiddetini artırması üzerine koşarak komşusunun evine geldiğini ve içeriden gelen bağırma seslerini duyması sonucu da muhtarı aradığını söyledi.

Daha sonra gelen ekiplerle birlikte aşağıya merdiven sarkıtarak pencerenin parmaklıklarını kesip içerideki 5 kişiyi kurtardıklarını anlatan Korkmaz, duyarlılığından dolayı yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA