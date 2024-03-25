Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon TL'lik ödülü kazandı: İşte final sorusu ve yanıtı

Berk Göktaş, Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soruyu açtırmayı başardı. Genç yarışmacı Berk Göktaş, Milyoner’de 5 milyon TL değerindeki 13. soruyu yanıtladı.

Berk Göktaş, bu akşam sorulan son soruyu doğru yanıtlayarak Milyoner tarihinde ilk kez 5 Milyon TL'lik ödülün sahibi oldu.

19 yaşındaki Berk Göktaş, önceki bölümde "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir?" sorusuna "Fevzi Paşa, Kozan" doğru yanıtını verdi.

Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soru

Bakara suresinde, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, "biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diye isyan edip Hz. Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?

A: Mercimek

B: Soğan

C: Nohut

D: Sarımsak

Berk Göztaş, sorunun doğru yanıtı olan 'C' şıkkını seçerek 5 milyon TL'yi kazanan ilk yarışmacı oldu.

Berk Göktaş kimdir?

Berk Göktaş, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde ikinci sınıf öğrencisi.