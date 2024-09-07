Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu ayrıldı mı? Yeni sezonda sunucu Oktay Kaynarca mı?

Kim Milyoner Olmak İster'de sunucu değişikliği yaşandı. Beş yıldır programın sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu, yeni sezonda farklı projelere odaklanmak için programdan ayrıldı. İmirzalıoğlu'nun yerine gelecek isim sosyal medyadan duyuruldu.

Yeni sezonda Kim Milyoner Olmak İster Oktay Kaynarca sunumuyla yayın hayatına devam edecek. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla "Kim Milyoner Olmak İster?" yeni bölümüyle Pazar 20.00'de yayınlanacak.