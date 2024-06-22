Kırklareli'nde 1 milyon kök Hint keneviri yakalandı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Karaağaç köyünde ayçiçeği tarlalarında Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi aldı. Ekipler tarafından yapılan operasyonda ayçiçeği tarlasında 1 milyon 5 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi.
AA
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Ekipler O.E. ve İ.Z'nin tarlasında dron ile yaptığı incelemede 1 milyon 5 bin 200 kök Hint keneviri tespit etti. Kenevir bitkileri olay yerinde yakılarak imha edildi.
Tarla sahipleri, ifadelerine başvurulmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.