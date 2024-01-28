'Kırmızı bülten'le aranan altı IŞİD zanlısı Adana'da yakalandı
Adana'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu 6 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, Irak ile Suriye'de IŞİD adına silahlı faaliyet yürüten yabancı uyruklu 6 zanlının, yasadışı yollarla Adana'ya geldiğini belirledi.
Interpol tarafından kırmızı bültenle arandıkları öğrenilen şüpheliler, merkez Seyhan ilçesindeki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A.B. ve A.S.A., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4 şüpheli ise sınırdışı edildi.
Özel harekat ekiplerinin de katıldığı dron destekli operasyon, polis kamerasınca görüntülendi.