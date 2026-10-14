Kırmızı bültenle aranan kripto dolandırıcılığı şüphelisi İstanbul'da yakalandı
İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan kripto para dolandırıcılığı şüphelisi R.J.S., MİT ve emniyetin İstanbul'da düzenlediği ortak operasyonla yakalandı. Operasyonda yüklü miktarda para, ziynet eşyaları, dijital materyaller ve silahlar ele geçirildi.
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyet ekipleri, uluslararası düzeyde aranan kripto para dolandırıcılığı şüphelisi R.J.S.'ye yönelik İstanbul'da operasyon düzenledi.
Operasyonda R.J.S. ile eşi A.K. yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerle birlikte yüklü miktarda para, dijital materyal, ziynet eşyaları ve silahlar ele geçirildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ