Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
Aranan Teröristler Listesi'nde "kırmızı" kategoride bulunan "Atakan Mahir" kod adlı İbrahim Çoban'ın Tunceli'de etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Aranan Teröristler Listesi'nde "kırmızı" kategoride bulunan İbrahim Çoban, dün Tunceli'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Tunceli'de düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütünün sözde yeni Dersim saha sorumlusu "Atakan Mahir" kod adlı İbrahim Çoban'ın etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada Çoban'ın Aranan Teröristler Listesi'nde "kırmızı" kategoride bulunduğu kaydedildi.
Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Ayrıca, İçişleri Bakanlığından yapılan bir diğer açıklamada, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.