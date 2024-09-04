Kırtasiye malzemeleri deposunda çıkan yangında 10 iş yeri zarar gördü
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan Mehmet Yeşil Yüreğir Karşıyaka Sanayi Sitesi'ndeki kırtasiye malzemeleri deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri olaya müdahale etti ve kısa sürede büyüyen yangın kontrol altına alındı. Yangında 10 iş yerinin zarar gördüğü açıklandı.
Adana'da, kırtasiye malzemeleri bulunan depoda çıkan yangın kontrol altına alınırken, itfaiye ekiplerine destek amacıyla bölgeye İl Emniyet Müdürlüğüne ait 3 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da sevk edildi. Çevik kuvvet polislerince çevrede güvenlik önlemi alındı.
Ekiplerce kontrol altına alınan yangın sonucu ilk belirlemelere göre 10 iş yerinde hasar oluştu.
Yangın nedeniyle oluşan enkazı kaldırmak için söz konusu yere Adana Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri getirildi.