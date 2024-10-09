Kış saati uygulaması geri dönüyor mu? Bakan Bayraktar açıkladı

Son yıllarda özellikle sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar, kış saati uygulamasının kaldırılmasına dair eleştirilerini dile getirmeye devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Avrupa'da kış saati başladı

Avrupa'da 29 Ekim 2024 tarihinde yaz saati uygulaması sona erdi ve kış saati uygulamasına geçildi. Ancak Türkiye'de kış saati uygulamasına geri dönülüp dönülmeyeceği merak konusu. Ülkede 2016 yılından bu yana kış saati uygulanmıyor ve vatandaşlardan bu konuda eleştiriler gelmeye devam ediyor.

Bakan Bayraktar'dan açıklama

Tartışmalar sürerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AKP grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı ve kış saati uygulamasına dair görüşlerini paylaştı.

Bakan Bayraktar, "Bir değişiklik düşünmüyoruz ama iller mesai ve okul saatleriyle ilgili kendi uygulamalarını yapabilirler" açıklamasında bulundu. Bu açıklamaya göre, 2024 yılında Türkiye'de kış saati uygulaması hayata geçirilmeyecek ve saatler geri alınmayacak.