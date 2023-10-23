Kıyı Emniyeti 15 personel alacak: Aranan meslekler belli oldu
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, farklı meslek dallarında 15 kişiyi işe alacak. Hangi personelin alınacağı ve başvuruların nasıl yapılacağı da açıklandı.
Haber Merkezi
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Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre söz konusu personel, daimi işçi statüsünde alınacak.
Bu kapsamda, ikinci mühendis, mühendis, gemici ve yağcı alımı gerçekleştirilecek. İlana başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.
Alıma ilişkin detaylar, Türkiye İş Kurumu'nun internet adresinde yayımlanacak.
Nihai listelerin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ulaşmasını müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.