Kıymetli madenler faaliyet izni başvurularında 20 milyon lira tahsil edilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan '1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Her bir faaliyet izni başvurusuna ayrı ücret

Buna göre, rafinerilerin faaliyet izni başvurularında tahsil edilen 8 milyon liralık ücret 28 milyon liraya çıkarıldı. Altın, gümüş, platin ve paladyum için bakanlığa ayrı ayrı faaliyet izni başvurusunda bulunulacak ve her bir faaliyet izni başvurusu için ayrı ücret alınacak. Kıymetli madenler aracı kurum ve kuruluşlarının faaliyet izni başvurularında 20 milyon lira ücret talebinde bulunulacak.

Yıllık kullanım bedeli her yıl için 350 bin lira

Kıymetli madenler aracı kuruluşlarından Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşları Bilgi Sistemi'nin (KMAKBS) yıllık kullanım ücreti olarak her takvim yılı için 350 bin lira ücret tahsil edilecek. Bu tutar KMAKBS'nin kullanıma sunulmasının bakanlık internet sayfasında duyurulmasından sonra alınacak. Belirlenen ücretler her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Bakanlık her yıl aralık sonuna kadar takip eden takvim yılı başından geçerli olacak ücretleri bakanlığın internet sitesinde yayımlayacak.