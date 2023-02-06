Kızılay'dan Kahramanmaraş depremi için 'acil' çağrı

Kızılay tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi:

“Değerli vatandaşlarımız, kan uzun süre saklanamayan miadlı bir üründür. Bugün kan bağışına koşan tüm hayırseverlere teşekkür ediyor, kan bağışının önümüzdeki günlere yayılmasının stok ve test süreçleri açısından daha uygun olacağını hatırlatıyoruz” ifadesini kullandı.

Kızılay, kan bağışının sürekli ve düzenli olması gerektiğine işaret ederken, kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunun altını çizdi.