Kızıldeniz alarmı büyüyor: AB 6 gemiyi yetersiz buldu, G7 İran’a yüklendi

Kızıldeniz’de askeri baskı büyüyor

Kızıldeniz’de ticaret gemilerine yönelik tehdit yeniden küresel ticaretin en hassas başlıklarından biri haline geliyor. Avrupa Birliği, bölgede ticari gemileri korumak için yürütülen deniz misyonundaki mevcut askeri varlığın artık yeterli olmadığını savunuyor. Verilen mesaja göre bugün sahada bulunan 6 savaş gemisi, artan saldırı ve güvenlik riski karşısında yetersiz kalıyor.

Bu nedenle Avrupa cephesinde, görev gücünün 10’dan fazla savaş gemisine çıkarılması çağrısı öne çıkıyor. Bu çıkış, Kızıldeniz’de güvenlik tablosunun geçici değil, kalıcı biçimde ağırlaştığına işaret ediyor. Avrupa’nın koruma kalkanını büyütme hazırlığı, piyasaya da tek bir mesaj veriyor: Süveyş ve Babülmendep hattında risk primi kolay kolay düşmeyecek.

G7’den İran’a açık mesaj geldi

Jeopolitik baskıyı büyüten ikinci adım ise G7 cephesinden geldi. G7 dışişleri bakanları, İran’dan Husilere verilen silah ve desteğin kesilmesini istedi. Böylece Kızıldeniz’deki güvenlik sorunu yalnızca bölgesel bir deniz trafiği meselesi olmaktan çıkıp, doğrudan büyük ekonomilerin diplomatik gündemine taşındı.

Bu çağrının önemi yalnızca siyasi değil. Çünkü küresel ticaret zincirinin kalbinde yer alan bir rota üzerindeki saldırılar devam ettikçe, navlun fiyatlarından teslimat sürelerine kadar her başlıkta yeni bir maliyet baskısı oluşuyor. G7’nin açıklaması, büyük ekonomilerin Kızıldeniz’deki sorunu artık enerji, ticaret ve fiyatlar başlığından okuduğunu gösteriyor.

Süveyş hattındaki risk neden önemli?

Kızıldeniz ve Babülmendep, Asya ile Avrupa arasındaki en kritik deniz koridorlarından biri olmayı sürdürüyor. Bu hatta yaşanan her yeni gerilim, Süveyş Kanalı üzerinden geçen konteyner, enerji ve hammadde akışını doğrudan etkiliyor. Gemi şirketleri güvenlik nedeniyle rota değiştirdiğinde ya da geçiş risk primi yükseldiğinde, bunun faturası yalnızca lojistik şirketlerine çıkmıyor.

Daha uzun rotalar daha yüksek yakıt maliyeti, daha uzun teslimat süresi ve daha pahalı sigorta anlamına geliyor. Bu da nihayetinde Avrupa sanayisine, ithalatçı şirketlere ve tüketici fiyatlarına kadar uzanan bir zincir yaratıyor. Türkiye açısından da tablo dikkatle izleniyor; çünkü Avrupa ticaretindeki yavaşlama, navlun maliyetlerindeki artış ve enerji taşımacılığındaki baskı, iç piyasada birçok kalemi dolaylı yoldan etkileyebiliyor.

Avrupa neden gemi sayısını artırmak istiyor?

Avrupa Birliği’nin 6 gemiyi yetersiz bulması, sahadaki tehdidin boyutuna ilişkin en somut göstergelerden biri olarak öne çıkıyor. Eğer mevcut koruma düzeyi yeterli görülseydi, savaş gemisi sayısının 10’un üzerine çıkarılması gibi net bir talep masaya gelmezdi. Bu da bölgede yalnızca caydırıcılık değil, fiili koruma kapasitesinin de artırılmak istendiğini ortaya koyuyor.

Buradaki amaç, ticaret gemilerinin geçişini güvence altına almak ve özel sektörün yükselen güvenlik faturasıyla daha fazla karşı karşıya kalmasını önlemek. Ancak bu tür bir askeri büyüme aynı zamanda piyasaya “kriz kısa sürede bitmeyecek” sinyali veriyor. Yani koruma kalkanı genişledikçe, jeopolitik riskin de piyasa fiyatlamalarında daha kalıcı hale gelmesi mümkün görünüyor.

Navlun ve enerji tarafında yeni baskı oluşabilir

Kızıldeniz’de güvenlik riskinin yüksek kalması, ilk etapta deniz taşımacılığı maliyetlerine yansıyor. Navlun fiyatlarında görülebilecek her artış, başta Avrupa olmak üzere ithalata bağımlı ekonomilerde maliyet baskısını güçlendirebilir. Bu sadece tüketim malları için değil; ara malı, sanayi girdisi ve enerji sevkiyatları için de geçerli.

Özellikle petrol ve petrol ürünlerinin taşınmasında oluşabilecek ek maliyetler, enerji fiyatlarında ikinci tur etkiler yaratabilir. Son dönemde petrolde görülen dalgalanma düşünüldüğünde, Kızıldeniz kaynaklı yeni bir lojistik baskı piyasalarda yakından izlenecek. Bu nedenle mesele artık yalnızca güvenlik haberi değil; aynı zamanda enflasyon, tedarik ve sanayi maliyeti haberi haline gelmiş durumda.

Türkiye için hangi başlıklar öne çıkıyor?

Türkiye, Avrupa ile ticaret bağı güçlü olan bir ekonomi olduğu için Kızıldeniz ve Süveyş hattındaki her gelişmeyi yakından izlemek zorunda. Avrupa’ya giden ve Avrupa’dan gelen ticaret akışında yaşanabilecek aksama, teslimat sürelerinden maliyet yapısına kadar geniş bir etki alanı yaratabilir. Özellikle ithal girdi kullanan sektörlerde navlun ve sigorta maliyetlerindeki artış daha hızlı hissedilebilir.

Buna ek olarak enerji taşımacılığında yaşanacak baskının petrol fiyatları üzerinden iç piyasaya yansıma riski de bulunuyor. Bu nedenle AB’nin daha fazla savaş gemisi istemesi ve G7’nin İran’a açık mesaj vermesi, Türkiye açısından yalnızca dış politika başlığı değil; ticaret, fiyatlama ve maliyet başlığı olarak da önem taşıyor.

Piyasa şimdi neyi izleyecek?

Önümüzdeki günlerde üç başlık belirleyici olacak. İlki, Avrupa’nın Kızıldeniz’deki deniz gücünü gerçekten ne kadar büyüteceği. İkincisi, İran’a yapılan çağrının sahadaki gerilimi azaltıp azaltmayacağı. Üçüncüsü ise bu güvenlik riskinin navlun ve enerji fiyatlarına ne kadar hızlı yansıyacağı.

Şimdilik ortaya çıkan tablo şu: Avrupa mevcut güvenlik kalkanını yetersiz görüyor, G7 diplomatik baskıyı artırıyor ve piyasa Kızıldeniz’de rahatlama değil, yeni bir sertleşme ihtimalini fiyatlamaya hazırlanıyor.