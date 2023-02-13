Kızını kaybeden sanatçı Orhan Aydın: Kalbimde cam kırıkları var

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın da depremin daha ilk dakikalarından itibaren sosyal medya aracılığıyla, kızı Eylem Şafak Aydın ve eski eşi Devrimci Parti Genel Başkanı Elif Torun Öneren'in Hatay'da enkaz altında kaldığını duyurup, yardım istemişti. 36 saat süren çalışmaların ardından Eylem Şafak Aydın'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kızının acısıyla sarsılan Aydın, son olarak Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Eylem Şafak Aydın'ın bir fotoğrafını paylaşan usta sanatçı, "Kalbimde cam kırıkları var. Binlerce can gibi öldürüldüm… 11 Şubat 2023. Eylem Şafak Aydın Yetiş" ifadelerini kullandı.