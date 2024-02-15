‘Kızkardeşim için cansuyu’ ile depremzede kadınlara iş

Nurdoğan A. ERGÜN

Depremlerden etkilenen Hatay’daki kadınlara psikolojik ve ekonomik destek sağlamak amacıyla Vichy, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) işbirliği ve L'oreal Vakfı'nın desteği ile hayata geçirilen eğitim programı depremzede kadınlara cansuyu olacak. Dermokozmetik Uzmanı Eğitimi ve İstihdamı Programı’nın ilk etabında, KAGİDER tarafından Hatay Expo Fuar Alanı’nda kurulan Eğitim ve Üretim Merkezi’nde Vichy ve BÜYEM eğitimcileri tarafından 120 kadına eğitim verilecek. 16 seanslık programda iki ay boyunca toplam 64 saat fiziki eğitim verilecek.

BÜYEM tarafından satış teknikleri, iletişim, müşteri deneyimi ve sürdürülebilirlik konularında; L’oreal eğitmenleri tarafından ise cilt ve cilt sağlığı, ürün eğitimleri ve vaka çalışmalarını içeren eğitimler gerçekleştirilecek. Eğitimlerin ardından, talep eden kadınlar için Eczacı Odaları ile Vichy referansıyla düzenlenecek görüşmelerle Hatay ve çevre illerdeki istihdam fırsatları değerlendirilecek.

Proje umut kaynağı da olacak

Depremin yaralarını sarmak, yerel ekonomiyi canlandırmak ve bölgeyi yeniden inşa etmek için çalıştıklarını belirten KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, “Depremlerin etkilediği Hatay'da umut ve iyileşme için çaba harcıyor, deprem sonrası iyileşme süreçlerine katkı sağlamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Hep burada olacağız, olmak zorundayız.

Kız kardeşlerimize can suyu olmak için geldik” dedi. ‘Dermo Kozmetik Uzmanı Eğitimi ve İstihdam Programı’ ile kadınların girişimciliğe ve istihdama tutunmasını sağlayacaklarını söyleyen Bezircioğlu, “Bu program, sadece eğitim sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda depremden etkilenen kadınlar için bir umut kaynağı olacak” diye konuştu.

“Her alanda kadınların yanındayız”

Depremin ilk gününden itibaren bölge kadınları için pek çok proje hayata geçirdiklerini belirten L’oreal Türkiye Dermatolojik Güzellik Genel Müdürü ve Ülke Etik Temsilcisi Sinem Saraçer Turanlı, “Vichy olarak hem cilt bakım ürünlerimiz hem de anlam katan projelerle hayatın her anında kadınların yanında olmayı hedefliyoruz.

İlk günden bu yana bölgede L’oreal Türkiye çatısı altındaki tüm markalarımızla yürüttüğümüz çalışmalar sırasında, kadınların cesaretleri, çalışkanlıkları, kararlılıkları ve güçlü duruşlarıyla sadece ailelerini değil, aynı zamanda şehirlerini, bölgelerini ve ülkemizi ayağa kaldırabilecekleri gerçeğine bir kez daha tanıklık ettik.

Bu program aslında sadece bir iş fırsatı değil, aynı zamanda kadınların güçlenmesine ve toplumsal iyileşmeye katkıda bulunma çabamızın da bir yansıması” diye konuştu. BÜYEM Müdürü Dr. Tamer Atabarut ise “Bölgede istihdam ihtiyacı duyulan alanlara özel geliştirilen program kapsamında katılımcılara mesleki beceriler, kişisel gelişim ve kadınların güçlendirilmesi odaklı eğitimler verilecek” dedi.

"Zor günde tutulan eller unutulmaz"

Yüz yüze eğitim şeklinde yapılacak proje kapsamında haftanın iki günü Expo Fuar Alanı’na gidecek kadınların ulaşımını Hatay Büyükşehir Belediyesi ücretsiz olarak sağlayacak. Projenin bölge istihdamı ve ekonomisi için çok kıymetli olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, “Bu proje ile birçok arkadaşımız evine ekmek götürecek. KAGİDER, 12 aydır zor günlerimizde hep bizimle. Zor günde tutulan elleri yaşam boyu unutmanız mümkün değil” dedi.