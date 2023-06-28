KKM'de stopaj desteğinin uzatılması kararı Resmi Gazete'de

Kur Korumalı Mevduat hesaplarında yüzde 0 stopaj uygulamasının yıl sonuna kadar uzatılması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Uygulama bu ay sonunda sona eriyordu.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr payları için vadelerine göre yüzde 20 ve yüzde 18 olarak uygulanan tevkifat oranları vadesiz, ihbarlı, özel cari hesaplar ve vadeli hesaplarda yüzde 25 olarak belirlendi.