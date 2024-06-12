KKTC Başbakanı Üstel, İsias Oteli Davası için Adıyaman'da

Beraberindeki heyetle Grand İsias Oteli davasının üçüncü duruşması için kente gelen Ünal Üstel, Adıyaman Adliyesi önünde gazetecilere, Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinde yaşamını yitirenlere rahmet diledi ve ekledi:

"Acımız çok büyük. Bugün Adıyaman'da KKTC'nin hükümeti, muhalefet parti başkanı, milletvekilleri, barolar birliği başkanı, kurum ve kuruluş temsilcileri ve evlatlarımızın anneleri, babaları Adıyaman'dadır. Adıyaman'da adalet arıyoruz çünkü bizim acımız büyüktür, bu acımız dinmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Üstel: "Devlet olarak davanın takipçisi olacağız"

Üstel sözlerine şöyle devam etti: "Acımız devam ederken oteli inşa edenlerin gerekli cezaları almaları için ve en azından Türkiye adaleti yerine gelene kadar biz devlet olarak davanın takipcisi olacağız. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyoruz. Adaletin en iyi şekilde tecelli edeceğinin inancını taşıyoruz. Beklentimiz bugün üçüncü raporun düzenlenmesi ve bu raporun ışığında durumun yorumlanması ve otel sahiplerinin hepimizin, bizim devlet olarak arzuladığımız olası kasıttan yargılanması için bu davayı sonuna kadar savunacağız. KKTC olarak bir bütün olarak takipçisi olacağız."

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da sorumluların cezalandırılmasını arzuladıklarını dile getirdi.

İki sanık adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, KKTC'den sporcuların da aralarında yer aldığı 72 kişinin yaşamını yitirdiği Grand İsias Oteli'ne ilişkin 5'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 3 Ocak'ta, ikinci duruşması ise 26 Nisan'da yapılmıştı. Tutuklu sanıklardan 2'si, 3. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan tutukluluk incelemesi sonucunda adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.