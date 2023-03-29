KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a saldırı girişimi
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Londra'da saldırı girişiminde bulunuldu. Tatar Kings College London'da vereceği konferansa giderken ellerinde Yunan bayrakları bulunan bir grup Rum öğrencinin saldırısına uğradı.
İngiltere’nin başkenti Londra’da temaslarda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum ve Yunalı öğrencilerin sözlü saldırısına uğradı.
Kings College'de konferansa giden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın aracı Rum ve Yunan öğrenci grubu tarafından kesilmek istendi.
"Türkiye Kıbrıs’tan dışarı sloganı"
Konferanstan öncesi kolej girişinde bir grup Yunan ve Rum genç ellerinde pankartlarla protesto eylemi başlattı.
Cumhurbaşkanı Tatar’ın aracı binaya yaklaştığı an, protestocu gençler taşkınlık çıkardı, aracın önünü kesmeye çalıştı, "Türkiye Kıbrıs’tan dışarı sloganı" attılar.
Türk gençler protestocu gruba tepki gösterdi
İngiliz polisi Yunan ve Rum gençlere engel oldu. Tatar’a destek için konferansa gelen Türk gençler de, alkışlarla protestocu gruba tepki gösterdi.