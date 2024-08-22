KKTC'de askeri araç devrildi, bir asker şehit oldu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Güzelyurt kentinde askeri araç otomobille çarpışarak devrildi. Kazada bir asker şehit olurken 11 asker de yaralandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, Güzelyurt-Akçay ana yolu üzerinde saat 09.00'da kaza meydana geldi.
Akçay'dan Güzelyurt istikametine seyir halinde olan askeri araç, aynı yönde seyreden otomobile çarptıktan sonra yolun dışına çıkarak devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre askeri aracın sürücüsünün de aralarında bulunduğu 12 asker yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırılırken, bir asker şehit oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.