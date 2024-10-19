KKVK'dan çocuklara özel proje

Çocuklar kişisel verilerini nasıl güvende tutacağını 'Verican'la öğrenecek. KVKK tarafından 'kişisel verileri koruyan süper kahraman' olarak tanıtılan Verican'ın hikayelerinin yer aldığı 6 kitaptan oluşan seri, 'KVKK Okulda' projesi kapsamında tasarlandı.

Kişisel veriler hakkında bireyleri bilinçlendirmeyi amaçlayan seri kitaplarına 'Verican ile Kişisel Verileri Öğreniyorum', 'Verican ile Ebeveynlere Tavsiyeler', 'Verican ile Okulda Bir Gün', 'Verican Siber Zorbalığa Müdahale Ediyor', 'Verican Oyun Bağımlılığına Karşı' ve 'Verican Hastanede' isimleri verildi.

KVKK Okulda projesi kapsamında kurum tarafından eğitim verilen okullara dağıtımı yapılan Verican kitap serisinin, proje kapsamına alınan diğer okullara da gönderimi planlanıyor. Ayrıca, söz konusu kitaplara KVKK'nin internet sitesi üzerinden dijital ortamda da erişim sağlanabiliyor.