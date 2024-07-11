Klimalar açıldıkça elektrik tüketiminde rekora koşuluyor

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesine paralel olarak artan klima kullanımı ve tarımsal sulama, elektrik tüketiminde zirvenin görülmesinde etkili oldu. Elektrik tüketiminde daha önceki en yüksek seviye, 9 Temmuz'da 1 milyon 147 bin 848 megavatsaat olarak kayıtlara geçmişti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,9 ile ithal kömür ve yüzde 15,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 859 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 415 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.