Koç Holding CEO'su Çakıroğlu'dan açıklama: : Var gücümüzle çalışıyoruz

Çakıroğlu yaptığı açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ili etkileyen depremlerin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Açıklanan bilgilere göre binlerce vatandaşın yaşamını yitirdiğini, binlerce vatandaşın yaralandığını, pek çok binanın hasar görmesine neden olan depremden sağ kurtulan vatandaşların ise maalesef son derece güç yaşam koşulları ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Koç Topluluğu olarak, faaliyet gösterdiğimiz birçok alandaki şirketlerimizle birlikte deprem felaketinin yaralarını sarmak ve ihtiyaç sahiplerine hızla ulaşmak üzere depremlerin meydana geldiği an itibarıyla kapsamlı bir çalışma yürütmekteyiz. Bu bağlamda şirketlerimizin katılımıyla oluşturduğumuz Kriz koordinasyon merkezimizde, sahadaki acil ihtiyaçların tespit ve teminini sağlıyor, ilk yardım ve kurtarma çalışmalarına katılacak ekiplerimizi bölgeye yönlendirmek üzere hazırlıkları koordine ediyoruz.

İlk 24 saat içinde şirketlerimizden 236 çalışma arkadaşımız arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere yola çıktı ve arama kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev almaya başladı. Çalışma arkadaşlarımız an itibarıyla 13 vatandaşımızı enkaz altından kurtardı. Diğer yandan öncelikli acil ihtiyaç olarak belirlenen elektrikli ısıtıcı, kıyafet, battaniye, lamba, ocak, piknik sobası, tıbbi yardım, karavan ve temel gıda ürünlerinin bölgeye gönderimi için Topluluk şirketlerimiz sorumluluk üstlendi.

Gaziantep’e ulaşacak yemek tırı hazırlandı

Dün akşam itibarıyla 4 tanker akaryakıt deprem bölgelerine ulaşmak üzere yola çıktı, bugün itibarıyla 5 tanker daha yola çıkacak şekilde planlama yapıldı. Gaziantep’e ulaşacak bir yemek tırı hazırlandı, her 3 saatte bir 1.000 kişilik yemek çıkarabilme kapasitesi bulunuyor."

Çakıroğlu, afet bölgelerindeki ihtiyaçları yakından takip ettiklerini ve topluluk şirketleri ile birlikte bu ihtiyaçları karşılamak üzere var güçleriyle çalıştıklarını bildirerek, sürecin başından itibaren, Kriz Koordinasyon Merkezi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile irtibat halinde, depremden zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarda yer alan tüm çalışma arkadaşlarına verdikleri destek için teşekkürlerini iletti.

Bu vesileyle depremde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileyen Çakıroğlu, "Bu zor günleri de hep birlikte dayanışma ile atlatacağız." ifadelerini kullandı.