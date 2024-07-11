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Kocaeli Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı

Kocaeli Valiliği, kentte beklenen kuvvetli yağışa karşı vatandaşları uyardı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün saat 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği açıklamasının ardından Kocaeli Valiliği vatandaşları uyardı.

Valilik açıklamasında, "Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi.

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