Kocaeli'de çevreyi kirleten 45 tesise 31 milyon TL ceza

Vali Seddar Yavuz, çevreye verilen önemin, insan varlığına verilen önemle eşdeğer olduğuna işaret etti ve şu bilgileri paylaştı:

"İsrafın önlenmesi, oluşan atığın azaltılması, atıkların geri dönüşümünün sağlanması amacıyla 2018'de başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında, 23 Şubat 2018'den Mayıs 2024'e kadar il genelinde 224 bin 71 kilogram atık kağıt, 95 bin 347 kilogram atık cam, 150 bin 875 kilogram atık metal, 104 bin 767 kilogram plastik atık toplanmıştır. Projenin başlangıcından itibaren toplanan atık kağıt sayesinde 3 milyon 809 bin 207 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır."

"Çevreye karşı sorumluluğumuzu unutmayacağız"

Yavuz, Valilik koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince 2023'te denetlenen 2 bin 749 tesisten uygunsuzluk tespit edilen 91'ine 68 milyon 379 bin 199 lira idari yaptırım uygulandığını aktararak, "2024 yılı ocak-mayıs döneminde ise 812 tesis denetlenmiş, uygunsuzluk tespit edilen 45 tesise 31 milyon 639 bin 789 lira idari yaptırım uygulanmıştır. İlimizin gerek sanayi gerek tarım gerekse turizm alanında kalkınması için çalışırken çevreye karşı sorumluluğumuzu unutmadan adımlar atmaya; Kocaelili hemşehrilerimizin daha temiz, daha sağlıklı, daha güvenli ve daha mutlu bir fiziki çevrede yaşaması için elimizden gelen gayret ve çabayı göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kenti, doğal kaynakların bilinçli kullanıldığı ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının yaygınlaştığı, yeşil, tertemiz bir çevreyle gelecek nesillere bırakabilmeyi temenni eden Yavuz, Dünya Çevre Günü'nü kutladı.