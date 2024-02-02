Kocaeli'de fabrikada rehin alınanlar kurtarıldı, saldırgan etkisiz hale getirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ABD firması olan Procter and Gamble (P&G) fabrikasının ana binasını basan 1 kişi, içeridekileri rehin aldı. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

Gebze'de bugün saat 15.00 sıralarında kimliği belirsiz 1 kişi, elinde silahla ABD firması olan P&G'ye ait fabrikanın ana binasına girdi. Şüpheli İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla fabrikadakileri rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Saldırgan saatler sonra etkisiz hale getirildi

Saldırgan saatler sonra etkisiz hale getirildi ve rehineler kurtarıldı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, konuyla ilgili açıklama yaptı. Yavuz, şunları söyledi:

"14.30 sularında daha önce bu işletmede çalışmış bir şahıs silahla birlikte içeri girmiştir ve 7 çalışanı rehin almıştır. Şahsın hedefi İsrail'in Gazze'deki katliamların durması ve Mısır'daki sınır kapısının açılması talebi olmuştur. Hassas bir müzakere süreci yürütülmüştür. Özellikle böylesi olaylarda rehinelerin can güvenliğinin sağlanması için titiz bir çalışma yürüttük. Basın açıklaması tarzından uzak durduk.

Örgüt bağlantısı tespit edilemedi

Hedefimiz ilk olarak oradaki kardeşlerimizi çıkarmaktı. Bu süreci emniyet ve istihbarat teşkilatımız olabilecek tüm bağlantıları da değerlendirerek yürütmüştür. Küçük bir operasyonla etkisiz hale getirdik. Örgüt bağlantısı tespit edilemedi. Şahıs ilk olarak operasyonla ele geçirilmiştir. Rehinelerin sağlık durumu iyi. Hepsine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bu tür davranışları sergileyenler için öncelikle hukuk işler.''

Vali bölgeye gitti

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bilgi almak üzere bölgeye gitti. Ayrıca fabrika önüne özel harekat polisleri yönlendirildi. Fabrikanın bulunduğu cadde araç ve yaya geçişine kapatıldı.

Özel harekât sevk edildi

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde İhsan Dede Caddesi'nde faaliyet gösteren fabrikaya aralarında özel harekatçıların da yer aldığı çok sayıda polis ve jandarma ile sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede keskin nişancılar ile müzakere polisleri de görev yaptı.

Fabrika içinden fotoğraf

Şüphelinin 7 kişiyi rehin aldığı öğrenilirken, fabrika içinden çekilen bir fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta yüzünü Filistin poşusuyla kapatan, üzerinde bomba düzeneğini andıran düzenek olan kişinin elinde tabanca ile poz verdiği görüldü. Fotoğrafta şüphelinin duvara sprey boyalarla da 'Kapılar açılacak. Gazze için ya musalla ya ölüm" yazdığı ve Türk bayrağı ile Filistin bayrağı çizdiği görüldü.