Kocaeli'de gemi limana çarptı, 3 vinç devrildi

Kocaeli'de bulunan uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilerek gerekli kontroller sağlandı. Kaza ile ilgili açıklama yapan Kocaeli Valisi Yavuz herhangi bir yaralanan olmadığını açıkladı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halindeki gemi duramayınca Evyapport limanı üzerindeki 3 vince çarptı. Vinçler domino etkisi gibi sırayla ve büyük gürültüyle devrildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, geminin kıyıda bulunan vinçlere çarparak devirdiği kazayla ilgili, "Limana yanaşma manevrası yapan yabancı bandıralı bir geminin vinçlere çarpması sonucunda kaza meydana gelmiş olup, yapılan ilk tespitlerde yaralanan olmadığı ve çevre kirliliğinin oluşmadığı belirlenmiştir" dedi.