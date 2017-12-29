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Kocaeli'de kağıt deposunda yangın

Kocaeli'nde bir kağıt deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kocaeli'de kağıt deposunda yangın
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kağıt deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, deponun yanındaki otomobil bayisinin servis bakım bölümüne sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine İzmit ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin, dumanlarının birkaç kilometre öteden de görülebildiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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