Kocaeli'de otobüsteki 'bomba' mesajı sonrası bir tutuklama
Kocaeli'de toplu taşıma araçlarındaki kart okuyucularına yönelik "Acilen yolcuları indirin, canlı bomba tehlikesi" yazılı mesaja yönelik incelemede iki kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'da yakalanan zanlılardan biri tutuklandı.
Kocaeli'de toplu taşıma araçlarındaki kart okuyucularına geçen günlerde "Acilen yolcuları indirin, canlı bomba tehlikesi" yazılı sahte mesaj yansıtıldı. Bunun üzerine ekipler harekete geçti.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre Kocaeli Valiliği koordinesinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kentkart Firması yetkililerinden kriz masası oluşturuldu.
Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler M.K.Ş. ve A.D. 31 Ağustos'ta Diyarbakır'da yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.K.Ş. adli kontrol şartıyla salıverildi.