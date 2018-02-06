Kocaeli'de parfüm fabrikasında yangın

06 Şubat 2018

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan parfüm fabrikası, çıkan yangında alev alev yandı. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği ve alevlerin metrelerce yükseldiği yangına 20'ye yakın itfaiye ekibi müdahale etti.

Can kaybı ve yaralanan olmayan yangında ciddi maddi hasar meydana geldi.



Bugün saat 21.15 sıralarında, Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde Parkim isimli parfüm fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bitişikteki fabrikanın güvenlik görevlisi, alevleri fark edince itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Dilovası, Gebze, Çayırova, Darıca ve İzmit'te bulunan itfaiye ekipleri sevk edildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de olay yerine geldi. Yaklaşık 20 itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Fabrikadan yükselen alevler gökyüzünü aydınlatırken, zaman zaman yaşanan patlamalar çevrede endişe yarattı. Fabrikanın etrafını saran itfaiye ekipleri yerden ve itfaiye merdivenleri ile yukarıdan su tuttu. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Fabrika yetkilileri mesainin olmadığı bir sırada çıkan yangından yaklaşık olarak 60 milyon TL zararın meydana geldiğini öne sürdüler. Ekipler, yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA