Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ruhsatsız tabanca imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Körfez ve Derince ilçelerinde 6 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 17 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 2 tüfek, 18 fişek ile silah imal ve yapımında kullanılan çok sayıda malzemeye el konuldu.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.