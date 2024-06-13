Kocaeli'nde öğrenciler kıyafetleri nedeniyle mezuniyete alınmadı iddiası! Valilik'ten açıklama

Kocaeli'ndeki Gebze Alattin Kurt Anadolu Lisesi'nde "yönetmeliğe uygun olmayan kıyafetler giyildiği" gerekçesiyle bazı kız öğrencilerin mezuniyet törenine alınmadığı iddia edildi.

Sosyal medyada olaya ilişkin pek çok görüntü paylaşılırken, Kocaeli Valiliği konuya dair açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklamada olaya dair incelemelerin başlatıldığı belirtilirken, iki adet eğitim müfettişinin görevlendirildiği aktarıldı.

Valiliğin tarafından yapılan açıklama şöyle:

* Gebze ilçemizdeki bir okulun mezuniyet töreninde meydana geldiği iddia edilen ve bazı sosyal medya hesapları ile basında yer alan iddia ve haberlerle ilgili olarak gerekli incelemeleri yapmak üzere valiliğimizce iki eğitim müfettişi görevlendirilmiştir.

* Konu tüm yöneleriyle incelenmektedir.

* Kamoyuonunu bilgisine saygıyla duyurulur.