'Kolsuz Agop' son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli cildiye uzmanlarından "Kolsuz Agop" olarak tanınan Prof. Dr. Agop Kotoğyan son yolculuğuna uğurlandı.
Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli dermatoloji uzmanları arasında gösterilen ve salı günü tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Agop Kotoğyan, son yolculuğuna uğurlandı.
Agop Kotoğyan için Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kotoğyan'ın tabutunun üzerine Türk bayrağı ve Kotoğyan'ın fotoğrafı konulurken, tabutun etrafında ise üzerinde "Sevgili Eşime", "Sevgili Ağabeyime", "Sevgili Babamıza", "Sevgili Dayımıza" ve "Sevgili Dedemize" yazıları bulunan beyaz karanfillerden oluşan çelenkler yer aldı.
Ayin sırasında meslektaşları ve öğrencileri Kotoğyan'ın tabutunun çevresinde mum tuttu.
Tabutun üzerine "Sevgili Agop Kotağyan ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz-Paşalı Birol" ve "Sevgili Agop Kotoğyan seni unutmayacağız-Paşalı Birol" yazıları da konuldu.
Törende Agop Kotoğyan'ın eşi Suzan Kotoğyan, oğlu Garen, kızı Darphin ve kız kardeşi Oremsima Kotoğyan taziyeleri kabul etti.
Cenaze törenine, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Kotoğyan'ın yakınları, meslektaşları ve sevenleri katıldı.
Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan'ın riyaset ettiği ayini, Episkopos Sahak Maşalyan yönetti.
Törenin ardından Prof. Dr. Agop Kotoğyan'ın tabutu cenaze aracına konularak, Balıklı Ermeni Mezarlığı'na götürüldü. Kotoğyan'ın cenazesi, burada toprağa verildi.
Kaynak: AA