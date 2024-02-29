Konya 55,6 km yeni raylı sisteme kavuşacak

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Açılış töreninde konuşan Bakan Uraloğlu, “Konya, kentiçi raylı sistem hatları çalışmalarının yürütülmesinde bakanlığımızca destek verdiğimiz en önemli şehirlerden bir tanesidir. Konya’nın kentiçi trafik yoğunluğuna nefes aldıracak metro ve tramvay hatlarından oluşan yeni kentiçi raylı sistem projeleri için de hem bakanlığımız hem de Konya Büyükşehir Belediyemiz yeni projeler geliştiriyoruz.

Bu hatlar; 20 kilometrelik Selçuk Üniversitesi- Alaaddin Hafif Raylı Sistem Hattı, ilk etabı büyükşehir belediyemize ihale edilen Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattı’nın 10 kilometre uzunluğundaki ikinci etabı. 10 Kilometrelik Necmettin Erbakan Üniversitesi-Alaaddin Raylı Sistem Hattı ve 15,6 kilometre uzunluğunda Fetih Caddesi-Ahmet Özcan Tramvay Hattı’dır. Özetle Bakanlığımız Konya’ya 55,6 kilometre raylı sistem hattı kazandıracaktır” diye konuştu.

Abülkadir Uraloğlu bakanlık ve Konya Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla Konya'nın ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla çok önemli yatırımları gerçekleştirdiklerini söyledi. Sedirler Köprülü Kavşağı’nın da Konya'da trafik akışını düzenleyerek hem Konya’nın çehresini değiştireceğini hem de vatandaşlara konforlu ulaşım imkânı sunacağını belirten Bakan Uraloğlu, “Projeyi hayata geçiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ve kıymetli ekibini tebrik ediyorum. Biz de gelirken kavşaktan geçtik gerçekten bir mühendislik eseri Konya'mıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

"Demiryolunun güçlenmesi için yatırımlar yapıyoruz"

Konya’nın demiryolu ağının güçlenmesi için de çok önemli yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu şöyle devam etti: “Bildiğiniz üzere KONYARAY Projesini başlattık.

Toplamda 45,9 km uzunluğundaki projemiz ile; Konya Tren Garı, Kent Merkezi, OSB’ler ve Sanayi alanları, Havaalanı, Lojistik Merkez ve Pınarbaşı arasında hem hızlı ve ekonomik toplu taşıma hizmeti vereceğiz hem de yük taşımacılığını geliştireceğiz. Projeyi 3 ayrı etap halinde inşa edeceğiz. Geçen yıl 28 Nisan’da yer teslimini yaptığımız projemizin birinci etabı olan 19,7 km’lik Konya Gar-Kayacık Lojistik Merkezi arasına yeni bir hat daha ilave ederek toplam hat sayısını dörde çıkaracağız.

2 hatta YHT, 2 hatta da KONYARAY banliyö ve konvansiyonel tren işletmeciliği yapacağız. Yeni inşa edilmekte olan istasyonları, modern, hızlı ve konforlu işletim sistemi ile bu hat yüzey metro özelliğiyle Konyalıların hizmetinde olacak. 13 istasyonun bulunduğu bu sistem sanayi bölgesine de hizmet edecek. Böylece; mesai giriş-çıkış saatlerinde yaşanılan trafik yoğunluğunu da azaltmış olacağız.”

KONYARAY, 2026 yılında açılacak

Konya Raylı Sistem Projeleri kapsamında yapım çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sürdürülen KONYARAY Banliyö Hattı’yla ilgili bilgi veren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 17.4 kilometre uzunluğa sahip ilk etabın Meram Gar’dan başlayıp Lojistik Merkez’e kadar ihalesinin gerçekleştirildiğini belirterek, “13 istasyondan oluşacak özellikle Meram’dan sanayi bölgesine giden vatandaşlarımızın yoğun şekilde kullanacağı, organize sanayi bölgemizin, yeni sanayi alanlarımızın ulaşımı için yeni bir soluk oluşturacak inşaatımızda yapımına hızla devam ediyoruz. İnşallah banliyö hattındaki işlerimizi 2026’da tamamlayarak hizmete açmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Temeli atılacak hat uzunluğu mevcut sistem kadar

Konya’da 1986 yılından itibaren toplam 27 kilometre raylı sistem yapıldığını belirten Altay, şöyle devam etti: “Konya Büyükşehir Belediyesi olarak sadece bu yıl temelini atacağımız hatların uzunluğu, mevcut raylı sistem hattı kadar. KONYARAY’ı da ilave edersek bu yıl başlanmış ya da ihalesi yapılmış işlerimizin toplamı mevcut raylı sistemimizin neredeyse 2 katı büyüklüğünde olacak.

Ayrıca Bakanlığımızın yapacağı bu hatlarla birleştirdiğinizde gördüğünüz gibi Konya, 50 yıllık vizyonda tüm ulaşım altyapısını tamamlamış bir şehir olacak. Konya, şehir merkezinde 1 milyon 500 bin nüfusuyla Türkiye'nin raylı sistem uzunluğu en yüksek şehirlerinden birisi olacak.”

Hızlı treni Karadeniz’e ulaştıracağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu dün ayrıca SamsunÇarşamba Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. Samsun-Çarşamba Havalimanı, yeni iç hatlar terminal binasını 23 bin 463 metrekare alanda inşa edeceklerini söyledi. Çarşamba Havalimanı'nda büyük değişiklikler yapacaklarını belirten Uraloğlu, Çarşamba Havalimanı'nda yeni terminal binası projesi hazırladıklarını vurguladı.

Uraloğlu ayrıca Samsun'da Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, yüksek hızlı tren ağını tüm Türkiye'de daha da yaygın hale getireceklerini aktardı. Ankara-Eskişehir, AnkaraKonya, Eskişehir-İstanbul ve Konya-Karaman hatlarının ardından en son Ankara-Sivas hızlı tren hattını açtıklarını dile getiren Uraloğlu, "Şimdi hızlı tren ağımızı artık Karadeniz'e ulaştıracağız” dedi.