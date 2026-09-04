Konya’da servis ücretleri ne kadar: 2026-2027 okul servis ücretleri belli oldu: Yüzde 25 zam

Konuyla ilgili açıklama yapan Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, "Akaryakıt, amortisman ve işletme maliyetlerine gelen artışlarda değerlendirilerek 2026-2027 Eğitim Öğretim yılı için okul servis ücretleri yüzde 25’lik bir artışla güncellenmiş oldu" dedi.

Bu kapsamda alınan kararla yıllık okul servis ücretleri 0-3 km.’ye kadar 29 bin TL,0-6 km.’ye kadar 33 bin TL,0-12 km.’ye kadar 36 bin 500 TL,0-20 km’ye kadar 39 bin TL olarak belirlendi.