Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakladı

Limak Ortaokulu'nda sınavda olan 8'inci sınıf öğrencisi A.B., kopya çekmeye yeltendi. Sınıfta bulunan sosyal bilgiler öğretmeni A.K., kopya çektiğini fark ettiği öğrenci A.B.'nin sınav kağıdını aldı.

Bir süre kağıdını almak için ısrarcı olan ortaokul öğrencisi A.B., kağıdını alamayınca yanında bulunan bıçağı çıkardı. Öğrenci, yanına koştuğu öğretmen A.K.'yi bacağından yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı öğretmen, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğretmenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından öğrenci gözaltına alındı.